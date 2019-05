Siracusa, nuova protesta dei dipendenti di Spaccio Alimentare: sit in al tempio di Apollo

Tornano a protestare i 77 dipendenti di Spaccio Alimentare, l'ipermercato del gruppo Cambria che si trova all'interno del vecchio Centro commerciale de "I Papiri" che tra 15 giorni riaprirà i battenti con un nuovo nome e una nuova gestione.

"Sono tornati in piazza per fare chiarezza - riferisce Alessandro Vasquez, segretario provinciale Filcams Cgil - vogliono sapere chi si occuperà di effettuare i lavori di ristrutturazione dell'ipermercato visto che a breve riaprirà il centro commerciale e non si sa ancora nulla dell'apertura dell'ipermercato".

Questa mattina protesta spontanea dei lavoratori che si sono recati sotto la Prefettura per far sentire la loro voce, ma il prefetto, secondo quanto riferiscono i sindacati, non ha autorizzato la manifestazione in piazza Archimede, chiedendo ai rappresentanti sindacali di spostare la protesta davanti i Tempio di Apollo. Cosa questa stigmatizzata dalle organizzazioni di categorie di tutte tre le sigle.