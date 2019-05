Siracusa, crollo calcinacci Umberto I: verifica straordinaria dei solai

Disposta, dall'Asp, la verifica straordinaria di tutti i solai dell'ospedale Umberto I di Siracusa, a seguito del crollo dei calcinacci che ha provocato il ferimento di due pazienti al reparto di Medicina, domenica scorsa.

Nel frattempo, per provvedere al ripristino del solaio, il reparto di Chirurgia vascolare sarà temporaneamente accorpato al reparto di Urologia per ospitare, per il tempo dei lavori, i posti letto di Medicina.