Siracusa, punta una pistola contro un giovane per rubare denaro

Avrebbe rapinato, con il volto coperto e armato di pistola, un giovane in viale Montedoro, il quale poco prima aveva prelevato 110 euro dalle Poste di via Palermo.

Inoltre, il malvivente si è impossessato del telefono cellulare della vittima per poi darsi alla fuga.

Sul posto la Polizia di Stato ha avviato le indagini.