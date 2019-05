Siracusa, incendio in un garage di via Bacchilide: trovato all'interno un uomo morto

Un incendio è divampato poco prima delle 7,30 di questa mattina in via Bacchilide, al civico 39, a Siracusa. Le fiamme hanno avuto origine da un garage all'interno del quale è stato trovato morto un uomo. Sul posto, oltre a vigili del fuoco, chiamati a domare le fiamme, anche la Polizia, per avviare le indagini del caso.

Pare che l'uomo deceduto avesse adattato quel garage in abitazione, dopo aver vissuto in precedenza in situazioni di fortuna.