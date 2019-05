Noto, ospedale Trigona: la mobilitazione si sposta a Palermo per l'audizione in Commissione sanità

La mobilitazione per l'ospedale Trigona di Noto non si arresta. Oggi è prevista l'audizione di una delegazione in commissione sanità a Palermo e le comunità della zona sud della provincia di Siracusa hanno organizzato un sit in nel capoluogo regionale.

"Non è tempo di stare a guardare cosa fanno gli altri" - questo l'invito a partecipare lanciato sulla pagina facebook del gruppo "Salviamo l'ospedale di Noto".

Come è accaduto in occasione del corteo della scorsa settimana a Siracusa, sono stati organizzati dei bus partiti questa mattina alle 6,30 dal Pantheon di Noto. L'audizione della delegazione in commissione sanità è prevista per le 11,00 con la presenza dell'assessore Razza.

"Facciamoci sentire...Non ci fermeremo mai....giù le mani dal Trigona, l'ospedale non si tocca..." è il claim del gruppo che non si arrende e ch come ha dichiarato più volte , è disposto ad arrivare fino a Roma dal ministro della salute.