Gaia Piazzese è la nuova Miss Mondo Siracusa

Gaia Piazzese, 16 anni è la nuova Miss Mondo Siracusa. E' stata eletta nella finale provinciale di Sabato 4 Maggio, presso l’Antico Mercato di Ortigia.

Si è inoltre formata la “Squadra Siracusana” che rappresenterà la provincia di Siracusa nella finale interregionale del 24 e 25 maggio presso Terme Vigliatore, nel Messinese: oltre a Gaia Piazzese, ne faranno parte Martina Cardoville, 21 anni di Siracusa (Miss Vitality’s), Aurora Licari, 17 anni di Biancavilla (Miss Vitality’s), Miriam Anastasi (Miss del Web) 15 anni di Siracusa, Giulia Gallaro 15 anni di Siracusa (Miss 2Bekini), Samuela Scrofani, lentinese 16 anni (Miss Gil Cagnè), Sharon Ierna 17 anni e Alice Pappalardo 19 anni, ambedue di Floridia (vincitrici ex aequo della fascia Miss Caroli Hotels), Beatrice Condorelli 16 anni di Siracusa (Miss del Web), Erika Privitera, 19enne originaria di Catania (Miss Loran), ed Alessia Leone, 19 anni di Catania (Miss Centro MIR). Queste 11 finaliste provinciali concorreranno, oltre che per il titolo di Miss Sicilia, anche per strappare i pass per la pre-finale nazionale di Gallipoli.