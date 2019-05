Siracusa, lavori tubazione in via Ascari: possibile carenza idrica nella zona alta della città

Saranno eseguiti questa sera, a partire dalle 20, i lavori di collegamento di un tratto di nuova tubazione in ghisa in via Ascari. L'intervento, effettuato da Siam, durerà circa 4 ore e potrebbe causare una riduzione della pressione idrica durante la notte fino a tutta la mattina di domani, giorno 7 maggio, nelle zone di viale Epipoli, Necropoli Grotticelle, Tica, Tisia, Zecchino, Filisto e limitrofe, nella zona di contrada Sinerchia e nella frazione di Belvedere.