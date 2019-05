Siracusa, Comitato scuole sicure: i bassi di via Alcibiade non sarebbero adeguati alle normative

I bassi divia Alcibiade, ai civici 16 e 38, che ospitano rispettivamente classi della materna e delle elementari di due istituti scolastici diversi non sarebbero adeguati alle normative vigenti.

A temerlo è il presidente del Comitato scuole Sicure di Siracusa, Angelo Troia. che, dopo aver recuperato tutti i documenti sostiene che "soltanto il 23 marzo del 2005, dunque 18 anni dopo dalla prima stipula contrattuale, con unica nota per entrambe le scuole, l’allora Ingegnere Capo dell’Ente inoltrò ai proprietari degli immobili una comunicazione con la quale si richiedevano lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza".

Ma la cosa preoccupante sarebbe la mancata esecuzioni degli interventi richiesti, dei quali - afferma Troia - "non è stata trovata ancora traccia”.