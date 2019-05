Dipendenti Sma del Catanese rubano merce destinata ai poveri di Lentini

Era destinata ai poveri assistiti dal gruppo Vincenziano di Lentini la merce che lo Sma aveva devoluto in beneficenza, almeno prima che alcuni dipendenti ne intercettassero il carico per tentarne in furto.

Protagonisti della vicenda sono tre dipendenti della Sma di Pantano d'Arci, nel Catanese, e un loro complice denunciati dai carabinieri per appropriazione indebita.

I quattro sono stati sorpresi mentre scaricavano i prodotti un autocarro. Dalle indagini è emerso che i tre dipendenti poche ore prima avevano caricato sull'autocarro preso a noleggio dalla società la merce destinata alla Onlus, con il preciso intento di "distrarla" a proprio vantaggio e scaricarla, con l'aiuto del complice, in un garage. Il carico è stato recuperato dai carabinieri e consegnato all'associazione di volontariato.