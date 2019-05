Francofonte, tenta di aggredire l'attuale compagna dell'ex: arrestata

Dissapori tra l'ex e l'attuale compagna di un uomo. Questo il retroscena di un'aggressione che si è consumata ieri, intorno alle 19, all'interno della caserma dei carabinieri di Francofonte.

Qui si era recata l'attuale compagna per denunciare i fatti accaduti nella giornata, ma la donna è stata raggiunta dall'ex, S.L., 35 anni, ancora infuriata per la lite. Quest'ultima ha tentato di aggredire la donna anche davanti ai militari che hanno, a fatica, calmato gli animi.

Ad avere la peggio un carabiniere in servizio, colpito al volto dalla 35enne. La donna è stata arrestata per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e tradotta ai domiciliari.