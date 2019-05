Siracusa, trasporto pubblico per raggiungere cliniche sanitarie: Ugl chiede di incontrare l'Amministrazione

Rinnovata, dal sindacato Ugl, la richiesta d'incontro con l'Amministrazione, avanzata lo scorso aprile, per fare il punto della situazione sul trasporto urbano pubblico in zone della città prive di servizio, e trovare soluzione alle carenze del servizio.

In particolare, Ugl pone l'attenzione sul raggiungimento di tre cliniche: Villa Mauritius, Villa Azzurra e Villa Aurelia.

"La nostra richiesta era ed è fondata su servizi essenziali per anziani e cittadini" - spiega Antonio Galioto, segretario provinciale Ugl.