Siracusa, Consiglio Comunale: slitta a domani il Question time

Domani in seconda convocazione, torna in Aula il Consiglio comunale per il Question time.

Rimane l'appuntamento per oggi per l'altra seduta di Consiglio alle ore 18.30.

Alle 19 il presidente, Moena Scala, chiederà una sospensione dei lavori d’aula ed il trasferimento nel salone Borsellino, dove è allestita la camera ardente, per rendere omaggio alla salma del senatore Salvatore Corallo.