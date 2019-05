Siracusa, trattamento shiatsu per le donne operate di carcinoma mammario

Lo shiatsu come strumento di sostegno per le donne che hanno affrontato la difficile e dolorosa esperienza del tumore al seno. A promuovere l'iniziatica, per la prima volta a Siracusa, Angolo (Associazione Nazionale Guariti O Lungodegenti Oncologici), in collaborazione con l’associazione “Namastè” , tramite il progetto “Con-Tatto”.

Le donne interessate potranno usufruire gratuitamente di un ciclo di trattamenti shiatsu a partire dal 25 maggio 2019 per sei sabati consecutivi presso l’associazione Namastè in via Vincenzo Moscuzza, 17 a Siracusa, previa inscrizione.

Lo Shiatsu è un trattamento non convenzionale per la riduzione dello stress, per il controllo dell’ansia, per la diminuzione del dolore e dell’insonnia in grado di alleviare nella maggior parte dei casi gli effetti collaterali delle cure tradizionali di chemio/radioterapia.