Sconfitta senza conseguenze per il Siracusa a Monopoli

Si chiude con una sconfitta il campionato del Siracusa: a Monopoli finisce 4-1 per i padroni di casa.

Con la salvezza ormai conquistata, Raciti manda in campo i giovani Guerci e Boncaldo, non potendo contare sugli squalificati Daffara, Fricano e Turati, oltre agli indisponibili Tiscione, Parisi, Rizzo e Talamo. Panchina per gli altri Berretti Barcio, Ortisi, Nania e D' Arrigo. In porta c' è il debutto di D'Alessandro. Durante il riscaldamento out anche Di Sabatino, dentro Bruno.

I pugliesi partono forte Paolucci e Mangni dopo appena 4 minuti portano la propria squadra sul 2-0. Gli azzurri cercano di reagire, ma al 12' la difesa si salva ancora su Mangni. Al 17' episodio dubbio in area del Monopoli per un fallo su Cognigni.

Al 18' terzo gol del Monopoli con Paolucci che non ha problemi da due passi a depositare in rete. Vazquez ci prova dalla distanza al 25', blocca Pissardo. Al 29' Mangni,da buona posizione, calcia alto. Al 31' Cognigni in area spreca la palla del 3-1. Al 34' netto fallo su Vazquez in area, Pissardo riesce poi a respingere. Al 38' è la volta di Boncaldo che non riesce a concludere da buona posizione.

Al 39' arriva il poker del Monopoli, doppio dribbling di Donnarumma su Boncaldo e tiro di sinistro che non lascia scampo. Ancora padroni di casa pericolosi, Sounas conclude alto dal limite al 45'.

Nella ripresa Raciti inserisce Ott Vale e Russini per Mustacciolo e Guerci. Al 58' gran tiro di Vazquez, strepitoso Crisanto in angolo. Entra Catania e al 74' il numero dieci accorcia le distanze.

Poi più nulla sino alla fine e il Siracusa ha già in mente la prossima stagione.