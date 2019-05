Siracusa, cede un pezzo di intonaco in una stanza del reparto di medicina dell'Umberto I°: due feriti lievi

Un improvviso distacco di parte dell'intonaco del soffitto di una stanza di degenza del reparto di Medicina dell'Ospedale Umberto I di Siracusa ha provocato il ferimento lieve di due pazienti. A darne notizia è l'Asp.

I due ricoverati sono stati immediatamente medicati e sottoposti ad accertamenti radiologici che hanno escluso la presenza di lesioni traumatiche, ma rimarranno comunque sotto osservazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i tecnici reperibili dell'Azienda per gli accertamenti tecnici del caso in tutto il reparto e nelle aree limitrofe a garanzia della sicurezza dei pazienti. Da un primo esame, secondo quanto riporta la nota ufficiale, l'episodio appare localizzato e dovuto probabilmente ad una precedente infiltrazione d'acqua non visibile che avrebbe causato il distacco dell'intonaco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.