Siracusa, Santa Lucia delle Quaglie: la processione del simulacro

Sono entrati nel vivo oggi i festeggiamenti a Siracusa per Santa Lucia delle quaglie.

A mezzogiorno l'uscita del simulacro della Patrona siracusana e la processione fino alla chiesa di Santa Lucia alla Badia. In una piazza Duomo gremita di fedeli si è potuto assistere al tradizionale lancio delle colombe.

Questa sera, alle, sempre in piazza Duomo, il IV Raduno Bandistico Santa Lucia con la partecipazione del ComplessoBandistico Akray – Città di Palazzolo diretto dal Maestro Marco Garro, del Corpo Bandistico “M. O. Penna” della città di Scicli diretto dal Maestro Carmelo Magro, della Banda Musicale “Gorgia” di Lentini diretta dal Maestro Paolo Di Bartolo, della Banda Musicale del Liceo Tommaso Gargallo diretta dal Maestro Giovanni Uccello.