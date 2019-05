Avola, marcia contro le violenze sui bambini vittime di pedofilia

Oggi ad Avola manifestazione organizzata dall’associazione Meter in occasione della XXIII Giornata contro le violenze sui bambini vittime di sfruttamento e pedofilia.

“Sono milioni i piccoli abusati, umiliati, strappati alla loro innocenza - afferma Rossana Cannata, vicepresidente dell’Antimafia e Anticorruzione - e la marcia di oggi, la prima in Italia e all’estero dal ‘95, è stata indubbiamente un importante momento per riflettere su una delle atrocità imperdonabili, ovvero la violenza sui minori Da deputato all’Ars - conclude - ho elaborato un emendamento al Collegato che prevede l’istituzione di un fondo per il contrasto alla pedopornografia, pedofilia, bullismo e cyberbullismo da destinare alle associazioni riconosciute, emendamento che auspico troverà la giusta valorizzazione”.