Siracusa, salirono su Sea Watch: multa di 2.000 euro a parlamentari e sindaco

Una sanzione amministrativa di 2000 euro è stata notificta da parte della Capitaneria di porto di Siracusa ai parlamentari e al sindaco Italia per essere saliti a bordo dell Sea Watch prima che fosse stata fatta libera pratica e che fosse salito il medico, come prescrive la legge per le imbarcazioni che arrivano da paesi extraeuropei. Così scrive Repubblica.it.

Ad essere raggiunti dalla sanzione sono stati Riccardo Magi, di + Europa, Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia che su un gommone raggiunsero la nave bloccata davanti al porto di Sanyta Panagia. Il giorno successivo una seconda ispezione a bordo, prerogativa dei parlamentari, fu effettuata dall'allora segretario del Pd Martina e dal presidente del partito Orfini.

Analoga sanzione è stata notificata anche al sindaco di Siracusa Francesco Italia, alla rappresentante di Sea Watch Giorgia Linardi e aquella di Mediterranea Alessandra Sciurba.