Siracusa, finisce in carcere per scontare un anno di reclusione

Ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Emanuele Gallaro, 23 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane deve scontare la pena di un anno di reclusione, perché riconosciuto colpevole di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Siracusa il 19 marzo 2012.

Gallaro è stato accompagnato presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catania.