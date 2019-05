Avola, furto in supermercato: arrestata e poi rimessa in libertà una 46enne

Avrebbe preso generi alimentari, monili e trucchi per un valore complessivo di circa 50 dagli scaffali del Supermercato Lidl di contrada Merlino ad Avola. Non sapendo fornire lo scontrino quale prova d'acquisto, è stata arrestata. Si tratta di Carmela Pirruccio, 43 anni, che sarebbe riuscita a passare dalle casse senza essere notata dal personale. Subito dopo la donna è stata rimessa in libertà.