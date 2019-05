Comuni 'ricicloni', in provincia di Siracusa il più virtuoso è Solarino: maglia nera per il capoluogo

E' Solarino il comune più "riciclone" della provincia di Siracusa. A dirlo sono gli ultimi dati pubblicati sul sito della Regione siciliana, su numeri del 2018 che mettono in luce tutte le differenze che vivono i territori aretusei.

Al primo posto, infatti, Solarino è riuscito a raggiungere una percentuale del 70,2%. Al secondo posto il borgo di Ferla con 61,9%. Entrambi i Comuni sono noti come "virtuosi" proprio per le pratiche di sostenibilità adottate negli ultimi anni.

Terzo posto per Sortino con una percentuale di differenziata del 55%. A scendere tutti gli altri comuni fino ad arrivare al capoluogo che con il 20,8% arriva tra gli ultimi posti seguito solo da Floridia (20,5%), Pachino (19,4%) e Melilli (17,7%).