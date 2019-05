Papa Francesco partito per la Bulgaria, incontri con società civile e religiosa

Il Papa è partito dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Sofia, in Bulgaria,prima tappa del suo 29esimo viaggio apostolico. Il Pontefice incontrerà il presidente della Repubblica, Radev, le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Previste la visita al patriarca ortodosso, Neofit, e al Santo Sinodo. Nel pomeriggio la messa per i cattolici locali nella Piazza Knyaz Alexandar I. Il viaggio di Francesco proseguirà poi martedì con la visita a Skopje, in Macedonia del Nord.