Siracusa, si è spento il sen. Salvatore Corallo: la città ricorda la sua levatura culturale e politica

Deputato regionale alla fine degli anni '50 e Presidente della Regione nel 1961, successivamente deputato e senatore, Salvatore Corallo è steto un esponente di spicco della sinistra, di quella sinistra che oggi piange la sua scomparsa.

Cordoglio viene espresso dal sindaco, Francesco Italia: “Con la scomparsa del senatore Salvatore Corallo - scrive - la città perde uno dei suoi figli più illustri. Il suo impegno politico lo ha visto protagonista dapprima fuori dalla Sicilia, dove ha poi fatto ritorno ricoprendo ruoli di altissimo prestigio quali quello di Presidente della Regione ed assessore regionale, di vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana, di deputato nazionale e di senatore. Come Sindaco di questa città, della quale Corallo è stato anche consigliere comunale, voglio ricordare la legge speciale su Ortigia legata in maniera indissolubile al suo nome: se oggi il nostro centro storico è tornato ad essere quello scrigno che tutti ci invidiano lo dobbiamo soprattutto alla sua lungimiranza politica. Un accenno, infine, anche al suo impegno per le fasce più deboli, gli ultimi che per Corallo tali non erano: in questo è stato un esempio per tutti noi. A nome mio personale, della Giunta e di tutta la città le più sentite condoglianze alla famiglia”.