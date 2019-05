Avola, incendio ed esplosione in una paninoteca ambulante: feriti un pompiere e il proprietario. IL VIDEO DELL'ESPLOSIONE

Incendio con esplosione in una paninoteca ambulante questa sera ad Avola, in via Labriola.

Erano le 19,30 circa e il titolare aveva appena aperto il furgone, quando per cause da accertare è divampato il fuoco. All’arrivo dei Vigili del fuoco si è verificata l'esplosione di una bombola di gpl che si trovava a bordo del mezzo. Nell’esplosione sono rimasti coinvolti un vigile del fuoco e il proprietario della paninoteca. Entrambi sono stati condotti all'ospedale di Avola. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.