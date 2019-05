Siracusa, stamattina la traslazione del simulacro di Santa Lucia

In centinaia, questa mattina, in Cattedrale per la traslazione del simulacro di Santa Lucia dalla cappella all'altare maggiore.

Oltre ai classici berretti verdi, a effettuare la traslazione anche alcuni atleti dell'Ortigia di pallanuoto ed anche un turista inglese.

Stasera alle 19.00 celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo e alle ore 21.00 sul Sagrato della Cattedrale Concerto del Corpo Musicale “ Città di Siracusa ” diretto dal maestro Michele Pupillo.

Domani alle ore 10.00 solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Ignazio Zambito, vescovo emerito di Patti, e alle 12.00 uscita del simulacro della patrona siracusana e processione verso la chiesa di Santa Lucia alla Badia. In piazza Duomo avrà luogo il tradizionale lancio delle colombe. Alle ore 20,00 in piazza Duomo raduno bandistico