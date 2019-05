Canicattini Bagni, "Mani giovani per Antichi Mestieri": martedì la consegna degli attestati

Si terrà martedì 7 Maggio 2019 alle ore 18:00 al Museo Civico Tempo di via De Pretis 18 a Canicattini Bagni, la cerimonia di consegna degli attestati attestati di partecipazione ai corsisti che hanno aderito alla prima fase di avvio e promozione del progetto “Mani giovani per Antichi Mestieri” della Scuola comunale di Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari.

A consegnare gli attestati il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, che ha promosso il progetto che ha sedi anche a Floridia e Sortino, e i responsabili delle due strutture ai quali è affidata la gestione, l’etnoantropologo e guida na-turalistica, Paolino Uccello, per il Sistema Rete Museale Iblei, e Silvia Spadaro, per l’ente di for-mazione Ermes.