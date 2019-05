Giornata bimbi vittime, Vaticano scrive a Don Fortunato Di Noto

“La ringraziamo per il lavoro che svolge in questa missione globale, che rappresenta una fonte di riconciliazione e grazia per così tante persone”. È con queste parole che la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori voluta da Papa Francesco ha scritto a don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell’Associazione Meter Onlus (www.associazionemeter.org), in occasione della XXIII GBV – Giornata Bambini Vittime della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza, in corso dal 25 aprile fino a domenica 5 maggio.

Nella lettera, la Commissione osserva come: “La nostra Chiesa stia vivendo intimamente le ferite sofferte da così tante persone e si sta operando con indefessa determinazione e sapiente pazienza per accoglierle e sanarle nell’amore”.

E ricorda: “L’umile ascolto delle vittime e delle loro sofferenze è stato un pugno centrale della Riunione che il Santo Padre ha recentemente tenuto e costituirà il fondamento per promuovere ulteriormente gli sforzi della Chiesa Universale e il lavoro della nostra Commissione”. Quindi: “Assicuriamo la nostra preghiera a tutti i testimoni che hanno condiviso il loro coraggio, ai suoi collaboratori e a lei personalmente mentre costituite questa parte importante di un cammino insieme”.

“È per noi di Meter motivo di umile orgoglio ricevere questa comunicazione, che conferma la bontà del nostro impegno da trent’anni per i bambini, la Chiesa, la società civile”, dice don Fortunato nel commentare la lettera. “Siamo grati alla Pontificia Commissione, organismo peraltro voluto da Papa Francesco, per il suo apprezzamento. Siamo sempre pronti a dare il nostro contributo alla Chiesa universale per il bene di tutti i piccoli che soffrono, con la nostra esperienza e il bagaglio acquisito in tutto questo tempo”, conclude.

