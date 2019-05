Floridia, Andrea Idà è il nuovo portavoce comunale di Fratelli d'Italia

E' stato nominato, dal commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Napoli, portavoce comunale di Floridia il giovane giurista floridiano Andrea Idà, 28 anni, già attivo nell’associazionismo giovanile.

"Stiamo costituendo un circolo formato da giovani professionisti che credono in una nuova destra. - ha detto Idà - Una destra che guarda al popolo, ai bisogni della gente e si spende per il proprio territorio ed i suoi cittadini. Lo stesso Territorio in cui si fondano le radici dei giovani di oggi e di quelli che verranno domani. È passato il tempo di fare politica solo per pochi e a discapito di molti. Vogliamo mandare un messaggio di riscatto e di speranza alle nuove generazioni”.

Nei prossimi giorni saranno calendarizzate iniziative pubbliche