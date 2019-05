Il presidente di Federcasa a Siracusa, sì a riqualificazione ex albergo scuola di via Umberto

In visita, a Siracusa, questa mattina, il presidente di Federcasa Luca Talluri presso l’Istituto Autonomo Case Popolari.

Inclusione, secondo la Talluri, deve essere la parola d'ordine per la nuova fase che stanno passando le Iacp. Secondo Talluri sarà necessario introdurre nelle dotazioni organiche nuove figure professionali come psicologi e sociologi, che rendano la pianificazione sociale efficace già nella fase preventiva di studio e della progettazione.

A parlare dell’intervento di riqualificazione urbana che l’Istituto sta conducendo sull’ex albergo scuola di via Umberto 200-206, il direttore dell’IACP di Siracusa, Marco Cannarella: "Si tratta di un’operazione che cambierà il volto di quella parte della città- spiega Cannarella- e che trae spunto proprio da una visione avanzata del social housing. Al momento siamo nella fase finale della progettazione esecutiva, la cui gara è stata vinta da un’aggregazione di professionisti provenienti da diverse città d’Italia; il progetto, che presenteremo tra un paio di mesi, è possibile grazie al grande lavoro di tutto il team dell’IACP che da due anni studia e lavora attorno a questa idea. Grazie all’aggiudicazione di un bando dei Fondi Europei PO FESR 2014-2020 diventerà realtà entro il 2021".