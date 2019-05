Peschereccio Siracusano affonda a largo di Malta, il bilancio è di un morto e un disperso

E' affondato in mare, a mezzo miglio dall'isola di Malta, un motopesca a strascico Siracusano.

L'imbarcazione, "Zaira", aveva a bordo 4 persone, di cui tre sono state salvate dall'autorità marittima maltese e sono state trasportate all'ospedale alla Valletta, dove però una è morta. La quarta persona risulta attualmente dispersa. Secondo quanto riporta il quotidiano maltese "The Times of Malta"la vittima ha 29 anni, mentre altre due persone, di 35 e 29 anni, sono riuscite a raggiungere la riva a nuoto e sono state portate in ospedale alla Valletta. Sono attualmente in corso da parte delle autorità maltesi le ricerche per il quarto membro dell'equipaggio.

Il naufragio, che si è verificato intorno alle 4, sarebbe stato causato con ogni probabilità dalle avverse condizioni meteo-marine.