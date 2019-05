Siracusa, lunedì mattina i funerali di Simone: il 17enne che ha perso la vita la scorsa notte

Saranno celebrati lunedì mattina, alle 10.30, nella Chiesa del Sacro Cuore a Siracusa, i funerali di Simone Geracitano, il 17enne che ha perso la vita la scorsa notte nell'incidente autonomo a bordo di una moto, una yamaha 125.

Il ragazzo si dirigeva verso il centro città, per rientrare in casa, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale, si è schiantato contro un palo della pubblicità. Il ragazzo è deceduto una volta arrivato in ospedale per un arresto cardio-circolatorio.