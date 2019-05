Palazzolo Acreide, 1,6 milioni di euro per la Casa Museo Antonino Uccello

Accertata, dalla Regione siciliana, la somma di 1.600.000 euro per i lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo regionale “Antonino Uccello” di Palazzolo Acreide. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

La somma è stata così rimodulata: 122.220,00 euro per l’anno 2019, 400.000,00 euro per l’anno 2020 e 1.077.780,00 euro per l’anno 2021.