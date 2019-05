Prima Divisione, l’Eurialo impegnata domani a Ragusa

Archiviati i campionati di serie C e quelli giovanili con risultati al di sotto delle aspettative anche per vicissitudini di natura logistica, in casa Eurialo ci si concentra sulla Prima Divisione. La squadra allenata da Salvo Drago sarà impegnata domani pomeriggio alle 17 sul campo della New Volley Ragusa nella gara valida per la ventunesima giornata di campionato.

“Affronteremo una squadra temibile – dice l’allenatore - che, in classifica, è proiettata verso le zone alte. Cercheremo di disputare una buona partita e di ottenere dei punti, anche se non sarà semplice perché le avversarie hanno un gruppo solido, con elementi under di buona qualità, che si sono distinte nei rispettivi campionati giovanili. Sarà un match impegnativo ma cercheremo di giocarcela alla pari”.

Il tecnico siracusano dovrà fare a meno di Viviana Rotondo, alle prese con un infortunio alla caviglia. Per il resto tutte a disposizione, eccezion fatta, naturalmente per Aquilino e Mangano che, dopo aver cominciato la stagione con la squadra di Prima Divisione, sono state “dirottate” in quella di serie C e, da regolamento, non potranno più tornare utili alla causa del tecnico Salvo Drago. “Cercheremo di chiudere dignitosamente la stagione – conclude l’allenatore – risalendo qualche posizione in classifica. Siamo quart’ultime e potevamo avere qualche punto in più. Non ho nulla da rimproverare comunque alle ragazze che hanno sempre profuso massimo impegno in tutte le partite. Ci sono ancora cinque match per migliorare il nostro rendimento e proveremo ad ottenere il maggior numero di punti”.