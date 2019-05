Noto ospita il XVII congresso della SinReni

Tre giorni, da giovedì 9 a sabato 11 maggio, a Noto, di alta formazione in tema di Nefrologia in occasione del XVII congresso della sezione campano-siciliana della SinReni, la Società italiana di Nefrologia, che ha curato l’organizzazione dell’evento, in sinergia con la Fondazione Italiana del rene (Fir).

Responsabile scientifico del congresso sarà Salvatore Randone, segretario regionale della SinReni e responsabile dell’Unità operativa semplice di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale “Giuseppe Di Maria” di Avola, mentre il presidente sarà Antonio Granata, primario dell’Unità operativa di Nefrologia e dialisi dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

L'evento è aperto anche ai non addetti ai lavori, in quanto l'obiettivo è la sensibilizzazione

Presente anche il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.