Caso Siri, Di Maio: "M5S voterà in consiglio dei ministri per la decadenza"

"Il M5S voterà in consiglio dei ministri per la decadenza di Siri. Questa questione si poteva chiudere in due minuti", ha detto in serata il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Ora mi meraviglio che la Lega su questa vicenda abbia fatto tutto questo casino" ha proseguito Di Maio. "Se diciamo che siamo il governo del cambiamento, che siamo diversi da quelli di prima".

Così Di Maio liquida la faccenda Siri, chiedendone le dimissioni