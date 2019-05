Napoli, spari tra la folla: tre feriti, grave una bambina

Spari in strada a Napoli, presumibilmente per colpire un pregiudicato 32enne, Salvatore Nurcaro, con diversi precedenti penali, del quartiere San Giovanni a Teduccio.

E' successo ieri a Napoli poco prima delle 17.30, all'angolo tra piazza Nazionale e via Polveriere, periferia orientale. E' rimasta ferita una bambina di 4 anni, ma non è in pericolo di vita. La bambina era insieme alla nonna, di 50 anni, colpita ad un gluteo da un proiettile.

Nuccaro invece è stato colpito da sei proiettili ed è stato trasportato all' Ospedale "Loreto Mare".