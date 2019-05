Siracusa, catturato all'aeroporto di Amburgo il latitante Salvatore Quattrocchi: era ricercato per rapina aggravata. IL VIDEO

Il latitante Salvatore Quattrocchi, destinatario di mandato di arresto europeo, è stato catturato l'1 maggio scorso all'aeroporto di Amburgo, nell’ambito del progetto "WANTED 3" promosso dal Servizio Centrale Operativo. Fondamentale la collaborazione fra le autorità tedesche e quelle italiane.

Quattrocchi si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e traffico di sostanze stupefacenti.

La rapina, in particolare, perpetrata a novembre 2016, era stata particolarmente efferata. Quattrocchi, insieme ad altre 3 persone già arrestate, con il volto travisato e armato di pistola, aveva fatto irruzione in una gioielleria, riuscendo a portare via gioielli per un valore di circa 74.000 euro. Il titolare era stato minacciato con l’arma, malmenato con calci e pugni e colpito con il calcio della pistola.

L’attività investigativa che era seguita, aveva portato ad acquisire responsabilità dell'uomo anche per l’acquisto, il trasporto e lo spaccio di marijuana e cocaina.

La Squadra mobile ha monitorato persone vicine a Quattrocchi e grazie anche all'analisi delle fonti aperte l'uomo è stato individuato in Germania, nei pressi di Amburgo, dove si era rifugiato per fuggire alla cattura.