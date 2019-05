Siracusa, inaugurato il week end della prevenzione “L’importante è la salute” al Parco commerciale Belvedere

Inaugurato, questa mattina, al Parco commerciale Belvedere, il week end della prevenzione dal titolo “L’importante è la salute”, tre giornate in cui l’Asp di Siracusa, in un connubio oramai consolidato tra pubblico e privato, offre gratuitamente ai frequentatori del centro commerciale consulenze, informazioni e prestazioni sanitarie.

“Sono onorata di accogliere tanti professionisti della sanità che si sono messi a disposizione dei nostri clienti – ha detto il direttore del Parco Commerciale Belvedere Francesca Maurigi – e lieta di ospitarvi per il quarto anno consecutivo per un processo di collaborazione oramai consolidato che conferma come il settore pubblico e quello privato, sanitario e commerciale in questo caso, possano agire insieme per il benessere sociale e sanitario delle persone. Con 5 milioni di visitatori l’anno abbiamo il dovere di veicolare messaggi non esclusivamente commerciali ma anche sociali e, grazie all’Asp di Siracusa, quest’anno il messaggio è che la prevenzione è la salute”.

Nel corso delle tre giornate, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18, si alterneranno nelle postazioni allestite professionisti che offriranno le proprie prestazioni e consulenze sul fronte della prevenzione delle malattie cardiovascolari, infettivologia e AIDS, dipendenze patologiche, vaccinazioni, diabetologia, neurologia, disturbi del comportamento alimentare, screening oncologici, patologie polmonari, Educazione alla Salute, Medicina scolastica, Centro antifumo e Centro ascolto per la prevenzione della violenza di genere con la partecipazione delle Reti antiviolenza, nonché il Coordinamento aziendale trapianti assieme alle associazioni di volontariato per la promozione dell’adesione alla donazione di organi e tessuti.