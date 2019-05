Il Siracusa in trasferta a Monopoli, Raciti: "Create le basi per fare bene"

Ezio Raciti, allenatore del Siracusa calcio, ha fatto un bilancio della stagione conclusasi con la salvezza, oggi in sede di conferenza stampa. In vista dell'ultima trasferta a Monopoli ci sarà spazio a qualche giovane della Berretti.

" È giusto premiare chi si è messo in vista- spiega il tecnico- Ortisi è uno di questi. Il progetto di valorizzazione è iniziato con il placet del presidente e del Ds. Abbiamo fatto un grande girone di ritorno, nelle ultime otto partite, abbiamo vinto sei partite, un pari e una sola sconfitta. La svolta c'è stata a dicembre e dopo il summit fra presidente, ad e Ds le cose sono cambiate. La società è stata criticata ma il lavoro oscuro di Alì, Santangelo e Laneri è giusto che venga evidenziato. Credo che siano state create le basi per fare bene nella prossima stagione. Il futuro? Vedremo, la vera risorsa della società è il nostro Ds, quindi chiunque sarà il tecnico è in buone mani". Per la gara in terra pugliese, sicure le assenze di Turati, Fricano e Daffara squalificati, Rizzo, Parisi e Tiscione infortunati.