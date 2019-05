Siracusa, elezioni europee: sorteggiati gli scrutatori

Effettuato questa mattina, in seduta pubblica, il sorteggio per la nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le “Europee 2019” di domenica 26 maggio.

Il sorteggio è stato seguito dalla Commissione Elettorale comunale, presieduta dall'assessore ai Servizi demografici, Fabio Moschella, composta dai consiglieri comunali Sergio Bonafede, Andrea Buccheri , Carlos Torres, e da Giacomo Alia, responsabile del Servizio Elettorale.

L'elenco completo è consultabile nella home page del sito del Comune all'indirizzo: www.comune.siracusa.it.