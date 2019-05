Siracusa, "Avventura, beffa e melodramma nell’Elena": l'incontro all'Avis

"Avventura, beffa e melodramma nell’Elena" è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 7 maggio alle ore 18 presso la sala conferenze “Corrado Ventaglio” dell’Avis Comunale di Siracusa.

A tenere il dibattito la Dottoressa Margherita Rubino, docente di “teatro e drammaturgia nell’antichità” presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova e Consigliere di Amministrazione dell’Istituto del Dramma Antico di Siracusa.

"Per i siracusani assistere alle rappresentazioni classiche nella splendida cornice del nostro teatro greco è un rito e un onore - spiega Nello Moncada, Presidente dell’Avis Comunale di Siracusa - È per questo che l’Avis di Siracusa ha deciso di offrire ai propri donatori, a chi vuole diventarlo o semplicemente a tutti i cittadini questo momento di grande rilievo culturale e l’occasione per conoscere a fondo lo spettacolo che molti di loro andranno ad assistere".