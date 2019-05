Siracusa, Baio a Cafeo: "Che ci fa tutta quella gente di destra ad un'iniziativa di un parlamentare Pd?"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Salvo Baio, componente della direzione provinciale del Pd sull'iniziativa organizzata dal deputato regionale, Giovanni Cafeo di cui abbiamo dato notizia una settimana fa:

"Avevo in animo di partecipare alla kermesse "La Sicilia hub del Mediterraneo" organizzata da Giovanni Cafeo, sia perché gentilmente invitato dal suo staff e sia perché la voglia di apprendere non mi ha ancora abbandonato. Ma poi, scorrendo i temi al centro della riflessione, ho deciso di non andare perché, lo ammetto, faccio fatica a comprendere questioni planetarie come l'Avventura della crescita, la Periferia da simbolo del disagio a città viva, la Transizione verso un'energia sostenibile, la Rigenerazione urbana, l'Economia circolare, il Partenariato come risorsa sociale, eccetera. Prometto però che quando saranno pubblicati gli atti del convegno li leggerò, anzi li studierò con attenzione.

Qualche domandina all'onorevole Cafeo vorrei fargliela, non fosse altro perché l'ho votato e perché apparteniamo, credo, allo stesso partito. Che ci fa tutta quella gente di destra ad un'iniziativa organizzata da un parlamentare del Pd? Cafeo pensa che il programma planetario al centro del dibattito potrà essere affidato alla giunta Musumeci, presente alla kermesse con ben cinque assessori?

A proposito di Pd, sarebbe interessante capire se Giovanni Cafeo si senta il deputato di riferimento del partito o lo è solo un tantino.

L'ultima domanda riguarda la governance della Sac: Caro Giovanni fatti dire dal superpresidente della superCamera di Commercio, Agen, che sarà presente in pompa magna alla Kermesse planetaria, perché Siracusa non ha alcun rappresentante nel consiglio di amministrazione. Capisco che per te sono cosucce di dozzina, ma non per i tuoi illustri ospiti, che hanno fatto il pieno".