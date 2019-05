Siracusa, giornata ecologica alla Pillirina: raccolti trenta sacchi di rifiuti

Sono stati una trentina i sacchi di immondizia raccolta alla Pillirina durante la Giornata Ecologica organizzata dall’Area Marina Protetta Plemmirio in collaborazione con le locali sezioni del Cai, Sea Shepherd, Marevivo, il supporto della Tekra e la partecipazione dell’Istituto di istruzione secondaria “Antonello Gagini” cui si è unito anche il volontario Sebastian Colnaghi, di recente premiato dal sindaco Francesco Italia per il suo impegno nella tutela dell’ambiente. Ripulita la costa e gli arenili. La spazzatura è stata suddivisa in plastica, vetro e indifferenziata. Sostanziosa la presenza di polistirolo, di cocci di vetro, plastica e di cartacce di ogni genere; rinvenuto anche un bossolo della grande guerra con ancora incisa la data: 1943.

"Sensibilizzare i giovani al rispetto per l’ambiente è fondamentale - afferma la presidente Patrizia Maiorca - per questo incoraggiamo e supportiamo le iniziative volte a questo scopo".