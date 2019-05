Siracusa, lunedì doppia seduta del Consiglio comunale

Doppia seduta in consiglio comunale per lunedì 6 maggio. Due appuntamenti a Palazzo Vermexio: il primo alle 10 con il Question time, e poi alle 18.30 con vari punti all'ordine del giorno.

Al primo punto l'approvazione del Piano generale del traffico e del Piano urbano della mobilità, dopo il recente parere favorevole della commissione di studio. Altri punti le modifiche all'imposta di soggiorno e l'approvazione del Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Gli altri punti riguardano un ordine del giorno ed un atto di indirizzo, primo firmatario in entrambi i casi il consigliere Castagnino: il primo sulla “Nomina del capo di gabinetto”; ed il secondo sugli “Interventi per servizi ed infrastrutture a Cassibile”. Ultimo punto una mozione a firma dei capigruppo Messina, Catera, Castagnino, Favara, Impallomeni e Reale avente ad oggetto la delibera di Giunta sul “Protocollo d'intesa tra il Comune e la società Sicilia Musei”