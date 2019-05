Educazione civica a scuola, Cannata: "Serve per imparare a essere buoni cittadini"

Studio della Costituzione a scuola per formare buoni cittadini del futuro.

Questo quanto sostiene Luca Cannata, candidato alle Europee per Fratelli d'Italia. Cannata aveva firmato la proposta di legge invitando amministratori locali e cittadini a fare altrettanto, chiedendo di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma, con voto indipendente. Ecco perché oggi Cannata, consigliere nazionale Anci, di cui è vicepresidente regionale vicario, si dice soddisfatto oggi per l’approvazione in Parlamento della legge che introduce l’educazione civica come materia curriculare nella scuola primaria e secondaria.

“Ogni giorno ci confrontiamo con tutti i cittadini e vogliamo educare i giovani a un rapporto più sano con le istituzioni e a un maggiore rispetto dei beni pubblici e dei beni comuni”.