Ferla, accolta un famiglia di migranti inserita nel progetto di accoglienza diffusa Sprar “Obioma Iblei”

E' stata accolta, ieri mattina, a Ferla una giovane famiglia proveniente dal Gambia, composta da padre, madre e dal loro bambino di appena 10 mesi, nell'ambito del progetto di accoglienza diffusa “Obioma Iblei” gestito dall’impresa sociale Passwork scs Onlus, presieduta dal sociologo Sebastiano Scaglione, e di cui è titolare l’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”,

Ad accogliere il nucleo familiare che ha trovato ospitalità nei sei Comuni dell’Unione iblea inseriti nel progetto “Obioma Iblei” e a sottoscrivere il “patto di accoglienza” c’era il Sindaco Michelangelo Giansiracusa, e con lui la Giunta comunale, l’Assistente Sociale, Dott.ssa Paola Giansiracusa, il rappresentante della locale Stazione dei Carabinieri, il Direttore del progetto, Andrea Baffo, gli operatori e il mediatore culturale di Passwork.

La famiglia risiederà, in modo del tutto autonomo, in uno degli appartamenti messo a disposizione dal progetto Sprar “Obioma Iblei” in sei delle sue sette Municipalità (Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino).

A Ferla questa giovane famiglia Gambiana proverà a ridisegnare per se un nuovo futuro circondata dalla calorosa accoglienza che le ha già manifestato l’intera comunità, e nell’arco dei prossimi sei mesi, con il sostegno degli operatori di Passwork, realizzerà un programma che prevede la sua totale autonomia di vita.