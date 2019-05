Siracusa, Rosano: "La Cultura è sinonimo di turismo"

Più cultura potrebbe essere la chiave per un incremento del turismo. Aprile infatti è stato un mese importante sotto il punto di vista dei visitatori.

"A Siracusa in queste ultime settimane sono arrivati in tanti, dall’Italia, ma soprattutto dall’estero e - dice Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori - hanno potuto apprezzare le bellezze naturali che la nostra terra offre. Ma per molti è stata una gradevole sorpresa anche scoprire che Siracusa è una città culturalmente viva: l’International Jazz Day in programma proprio in questi giorni, l’ampio ventaglio di scelta di mostre permanenti e temporanee, i musei e le gallerie aperte".

L’augurio adesso è che gli eventi culturali si trasformino gradualmente in “format” di largo consumo.