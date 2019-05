Siracusa, incidente stradale mortale in viale Scala Greca: perde la vita un 17enne

Incidente stradale mortale, pare autonomo, questa notte intorno all'una a Siracusa, in viale Scala Greca, all'altezza del civico 197.

A perdere la vita Simone Geracitano, 17enne che viaggiava a bordo di una moto. Il ragazzo si dirigeva centro città, per rientrare in casa, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia municipale, si è schiantato contro un palo della pubblicità.

Sul posto i vigili urbani e il 118. Il ragazzo è deceduto una volta arrivato in ospedale per un arresto cardio-circolatorio.

Il ragazzo, proprio ieri sera, insieme ad altri compagni erano intenti a realizzare dei video-ricordo in prossimità del compimento dei loro 18 anni. A chiamare i soccorsi uno degli amici più stretti del 17enne, che viaggiava a bordo di un altro scooter dietro Simone.

Grande dolore in città: affranti i compagni di scuola della IV B e i docenti dell'istituto Einaudi che il ragazzo frequentava.