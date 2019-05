Palermo, forum nazionale dei giovani: Schillaci "Coinvolgere le nuove generazioni"

“Dopo tanti anni, la Sicilia ha finalmente il suo Forum dei giovani. Il primo risale al 1980 e fu istituito in Molise. Il Forum è il primo passo per coinvolgere le nuove generazioni nelle scelte sociali che li riguardano. Per evitare che restino sempre più tagliati fuori dalla politica, occorre creare spazi di dibattito e coinvolgerli sia nella costruzione delle decisioni che riguardano il loro avvenire che nella risoluzione dei loro problemi, in una regione dove il tasso di disoccupazione è altissimo e dove sempre più giovani lasciano l’Isola in cerca di un futuro migliore”.

Lo ha dichiarato la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, in seguito all’incontro del Forum nazionale dei giovani, che ha avuto luogo ieri pomeriggio nella Sala Gialla dell’Ars.

“Sono orgogliosa di aver dato un contributo - ha aggiunto Schillaci - al miglioramento del testo di legge che istituisce il Forum, attraverso alcuni emendamenti. Sono convinta che questa legge potrà essere un primo passo per garantire condivisione e costruzione di scelte dal basso, per far sì che i giovani si sentano davvero protagonisti oggi e possano crescere, con coscienza e senso di responsabilità, per diventare la classe dirigente di domani”.