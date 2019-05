A Cannes in concorso anche C'era una volta a Hollywood di Tarantino

Ci sarà anche C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino in concorso al festival di Cannes in programma dal 14 al 25 maggio. L'atteso titolo con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt è stato confermato in selezione a seguito della conferenza stampa a Parigi il 18 aprile. Annunciato in gara anche il film Mektoub, My love: Intermezzo di Abdellatif Kechiche.